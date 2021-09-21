سیاسة

دميرتاش: حل القضية الكوردية لا يمكن إلا عبر البرلمان التركي

حزب الشعوب الديمقراطي يطمح إلى حل جميع مشاكل تركيا بما في ذلك القضية الكوردية.
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الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش
الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش
کوردستان صلاح الدين دميرتاش

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، إن القضية الكوردية لا تحل إلا من خلال البرلمان التركي.

وكتب دميرتاش على حسابه الرسمي في تويتر، أن حزب الشعوب الديمقراطي يطمح إلى حل جميع مشاكل تركيا بما في ذلك القضية الكوردية.

وأشار إلى أن البرلمان التركي هو المكان الذي يجب أن تحل فيه تلك القضية.

ولا يزال دميرتاش يقبع في السجن لما يقرب من خمس سنوات على الرغم من حكمين أصدرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح الإفراج عنه.

وجاء تصريح دميرتاش رداً على نقاش أثاره زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وأشار فيه إلى أن زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان ليس "مفاوضاً شرعياً" لحل القضية الكوردية.

 

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