التحالف الدولي يجدد التزامه بشراكته الأمنية مع البيشمركة والقوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- جدد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الثلاثاء التزامه بشراكته الأمنية مع قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية.

وقال التحالف المناهض لداعش على حسابه في تويتر "منذ 2014، كان وما زال التحالف وقوات الأمن العراقية والبيشمركة شركاء أقوياء".

وتابع "وبينما نعيد تنظيم دورنا الاستشاري وتقديم الإسناد بحلول نهاية هذا العام، سنواصل الالتزام بالتعاون الأمني والشراكة مع حكومة العراق وإقليم كوردستان في المعركة ضد داعش".

وأضاف التحالف الدولي أنه يدعم "عراقاً مستقراً وآمناً".

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأجنبية القتالية من العراق بحلول نهاية العام الجاري بموجب اتفاق توصل إليه العراق والولايات المتحدة في تموز يوليو 2021.

وسبق أن قال مسؤولون أمريكيون لكوردستان 24، إن من سيتبقى من الجنود سيقتصر عمله على التدريب وتقديم المشورة لقوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية.

وشدد التحالف على بقاء قواته في البلاد "بدعوة من العراق وهي ملتزمة بتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء العراقيين".

وقال إن "وجود الجيش الأمريكي في قاعدتي عين الأسد وأربيل سيتكيف ليعكس الدور المتغير لعملية العزم الصلب بنهاية أيلول (سبتمبر)".