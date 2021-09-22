سیاسة

الكاظمي يحذر من "وظائف وهمية" قبيل الانتخابات ويتوعد المخالفين

"لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر".
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مصطفى الكاظمي خلال جلسة اليوم
مصطفى الكاظمي خلال جلسة اليوم
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء من محاولات شراء أصوات الناخبين عبر "تعيينات وهمية"، وقال إن تلك الوعود "كاذبة".

وأدلى الكاظمي بهذا التصريح خلال جلسة مجلس الوزراء، وأضاف "كلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".

وأضاف أن حكومته أنجزت "جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً ولوجستياً ومالياً... وسوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة".

وتابع "لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر".

وحث الكاظمي الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 من الشهر المقبل، وأشار إلى أن من شأن ذلك أن ينهي "حقبة من الفساد".

وقال "أحذّر من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها".

وأشار الكاظمي إلى أن "إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا".

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