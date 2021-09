بعد أربيل.. بريطانيا تطلق برنامج التطوير القضائي في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت القنصلية العامة البريطانية برنامجها التدريبي لتطوير عمل القضاة والمحامين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هنت على حسابه في تويتر "يشرفنا إطلاق برنامج التطوير القضائي بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان العراق".

وأضاف أن البرنامج، الذي يستمر ستة أشهر، سيعزز قضاة إقليم كوردستان بـ"المعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للجريمة".

Really enjoyed my first meeting with @BafelJalal yesterday. We had so much discuss. Looking forward to our future cooperation. pic.twitter.com/G8aORzaD1q