سیاسة

بعد أربيل.. بريطانيا تطلق برنامج التطوير القضائي في السليمانية

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القنصل العام البريطاني ديفيد هنت يتحدث في مراسم إطلاق برنامج التطوير القضائي بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان في محافظة السليمانية
القنصل العام البريطاني ديفيد هنت يتحدث في مراسم إطلاق برنامج التطوير القضائي بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان في محافظة السليمانية
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أربيل (كوردستان 24)- أطلقت القنصلية العامة البريطانية برنامجها التدريبي لتطوير عمل القضاة والمحامين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هنت على حسابه في تويتر "يشرفنا إطلاق برنامج التطوير القضائي بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان العراق".

وأضاف أن البرنامج، الذي يستمر ستة أشهر، سيعزز قضاة إقليم كوردستان بـ"المعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للجريمة".

وتضم الدورة من 8 إلى 12 قاضي تحقيق ومحامي دفاع، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24 من القنصلية البريطانية.

وسبق أن قدمت القنصلية دورتين مماثلتين في أربيل ودهوك.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد انطلقت في كانون الثاني يناير تلتها مرحلة ثانية في أواخر آب أغسطس للقضاة بأربيل.

ويحتفظ إقليم كوردستان بعلاقة وطيدة مع المملكة المتحدة، ولديهما تعاون مشترك في الكثير من المجالات ولا سيما التعليم العالي.

 

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