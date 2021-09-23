صحة وبیئة

العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات وتراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا

44 حالة وفاة في عموم المدن العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات وتراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا
العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات وتراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم الخميس 23 أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 2953 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 5335 مريضا للشفاء مع تسجيل 44 حالة وفاة في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 73074 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.

العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات وتراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا
العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات وتراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا
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