فوربس: كيف تحول قطر الى لاعب يؤدي أدوارا مركزية؟

أربيل (كوردستان 24)- نشرت مجلة فوربس مقالاً عن كيفية تحول قطر من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى لاعب دولي يؤدي أدواراً مركزية في النزاعات والعلاقات الدولية بسبب دبلوماسيتها الفعالة.

وأشارت المجلة في مقالها إلى أن العديد من الدول، ذات التعداد السكاني الصغير، أصبحت تلعب دوراً محورياً بين دول العالم من خلال عرضها لمساعيها الحميدة في حل النزاعات لتصبح طرفاً محاوراً بين الدول المتنازعة والتي ينشب بينها حروب. وأوضحت أن اسماً جديداً أضيف إلى قائمة الدول الأوروبية التي أقامت محادثات سلام واتصالات، وهي قطر.

وقال كاتب المقال ليولين كينغ الخبير في مجال الطاقة، أن قطر لطالما كانت في مقدمة الدول المنتجة للنفط والغاز وهذا ساعدها في تحويل عائداتها الكبيرة من النفط والغاز إلى قيادة عجلتها الدبلوماسية.

وتابع: يظهر ذلك جلياً في الدور الذي لعبته قطر بين حركة طالبان والولايات المتحدة في أفغانستان مؤخراً، حيث مكنت قطر الولايات المتحدة من التحدث مع طالبان والذي انتهى بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. كما قادت قطر منذ الانسحاب استقبال اللاجئين من أفغانستان، وأدارت مطار كابول.

وأضاف كينغ أن دور قطر الدبلوماسي بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لم ينتهِ؛ حيث تلعب قطر الآن دوراً مهماً في حل الخلافات من السودان إلى اليمن، وتستضيف ما كان يمثل السفارة الأمريكية في كابول لتفرض نفسها كقوة دبلوماسية مهمة في العالم.

وتسعى قطر بذلك بأن تكون دولة تقود معاهدات سلام عالمية مثل أوسلو وفيينا وجنيف وليس فقط دولة معروفة بوفرتها من الغاز الطبيعي.