قصة مأساوية.. فيديو صادم لطفل يتوسل الموت للتخلص من تعذيبه في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أثيرت ضجة واسعة في العراق بعد نشر فيديو لطفل وهو يطلب الموت للتخلص من تعذيب والده أو زوج أمه كما يشاع عن ذلك.

وأظهر الفيديو الطفل وهو مقيد بسلالة فيما غطت الدماء وجهه وهو يتوسل الموت.

وتصدر وسم (أنقذوا الطفل محمد) قائمة أكثر المواضيع رواجاً في العراق على موقع تويتر.

وطغى على التغريدات الحزن والغضب من الحادثة التي دفعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للتدخل موجها أوامره "بتنفيذ الإجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو والتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده".

وقالت مصادر محلية لكوردستان 24، إن الحادثة وقعت في البصرة قبل أيام قليلة. ورفضت المصادر الادلاء باي تصريحات أخرى.

وأشار ناشطون إلى الطفل بات بعهدة "الشرطة المجتمعية".

كما دفع الفيديو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقرار قانون للعنف الأسري ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل.