مرأة

في سابقة أوروبية.. النساء يكتسحن مقاعد البرلمان في آيسلندا

author_image Kurdistan24 اربیل
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العالم آيسلندا النساء

أربيل (كوردستان 24)- أحرزت النساء غالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي وذلك في سابقة لم تشهدها أوروبا من قبل، حسبما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات.

وعلى ضوء ما أُعلن من نتائج، ستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي بما يعادل 52.3 في بالمئة مقارنة بالرجاء.

وهناك حالياً خمس دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان في العالم، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، هي رواندا (61 في المئة) وكوبا (53 في المئة) ونيكاراغوا (51 في المئة) بالإضافة إلى المكسيك والولايات المتحدة والإمارات (50 في المائة).

وتعد آيسلندا رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 1975، شهدت البلاد إضراباً نسوياً ضخماً وغير مسبوق للمطالبة بتحسين الأجور وتوسيع المجالات أمام المرأة.

كانت هذه الدولة، البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، أول من انتخب بشكل ديمقراطي رئيسة للبلاد في عام 1980، حسبما أوردته وكالة رويترز.

إلى ذلك، نقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون قوله "هذا مثال آخر على المدى الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين".

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