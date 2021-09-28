الكاظمي للعراقيين: أكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء دعوته إلى العراقيين للمشاركة في الانتخابات من أجل "التغيير".

ويترقب العراقيون يوم 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل للمشاركة في خامس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "أيها العراقيون، لقد أوفيتم بعهدكم إلى إمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".

وكان الكاظمي يشير إلى تدفق آلاف من العراقيين الشيعة إلى كربلاء لأداء مراسم أربعينية الإمام الحسين الذي قتل في واقعة الطف الشهيرة قبل نحو 1340 عاماً.

وتعتبر ذكرى أربعين الإمام الحسين واحدة من أكبر الشعائر لدى الشيعة في العالم، وفيها تخرج مواكب العزاء إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين.

ولم تسجل السلطات الأمنية أي حوادث تذكر ضد الزائرين مثلما جرت العادة في السنوات القليلة الماضية عندما كان تنظيم داعش يشن هجمات دامية.

وقال الكاظمي "أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".