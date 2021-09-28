أمن

حزب العمال يختطف عشرات المدنيين ويقتادهم إلى جهة مجهولة في سنجار

"أهالي سنجار منزعجون من سلوكيات حزب العمال الكوردستاني"
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان سنجار حزب العمال الكوردستاني العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشف قائد في قيادة سنجار لقوات البيشمركة الثلاثاء عن اختطاف عشرات الأشخاص من قبل حزب العمال الكوردستاني من المدينة.

وقال القائد في قيادة سنجار للبيشمركة شمو عيدو في حديث لكوردستان 24، إن حزب العمال الكوردستاني خطف 52 شخصاً من مدينة سنجار، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وأضاف أن أهالي سنجار منزعجون من سلوكيات حزب العمال الكوردستاني. ولم يذكر عيدو التوقيتات التي تم فيها اختطاف هذا العدد.

وسبق أن اختطف مسلحو حزب العمال مواطنين وضباطاً من البيشمركة في عمليات منفصلة طيلة الفترة الماضية في سنجار ومحيطها.

وفي تشرين الأول أكتوبر 2020، أبرمت أربيل وبغداد اتفاقاً يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار بعد إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

وتقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جزءاً كبيراً من الاتفاق لكن حكومة إقليم كوردستان تعتبر كل ما جرى شكلياً في ظل عدم انسحاب القوات غير النظامية من المدينة.

 

 

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