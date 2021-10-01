أمن

واشنطن تكشف هوية قيادي بالقاعدة قتلته في غارة جوية بإدلب

أكد الجيش الأمريكي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.
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صورة للسيارة التي تعرضت لغارة أمريكية في إدلب
صورة للسيارة التي تعرضت لغارة أمريكية في إدلب
سوریا القاعدة إدلب غارة أمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في 20 أيلول سبتمبر هو سليم أبو أحمد.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرق مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن مقتل قياديين "في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة".

وأكد الجيش الأمريكي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية جون ريغسبي في بيان الجمعة إن سليم أبو أحمد "كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة".

وأضاف البيان "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة".

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين.

وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنّها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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