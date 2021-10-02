سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل أمير وبابا شيخ الإيزيديين

أكد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم بشدة وصلابة، مثلما كانت تفعل دائماً
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني يتوسط أمير الإيزيديين وبابا شيخ الإيزيديين
مسرور بارزاني يتوسط أمير الإيزيديين وبابا شيخ الإيزيديين
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، كلاً من أمير الإيزيديين مير حازم تحسين بك، وبابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس.

وفي اللقاء، أكد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم بشدة وصلابة، مثلما كانت تفعل دائماً.

وأشار إلى أن حكومة الإقليم، وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، بذلت كل جهد ممكن في سبيل إعادة إعمار سنجار وعودة النازحين إلى ديارهم بكرامة.

وتحدث أمير وبابا شيخ الإيزيديين عن أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة، كما شكرا رئيس الحكومة لموافقته على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مناطقهم، ومنها استحداث ناحيتين في كل من مجمعي خانكي وشاريا، وذلك في إطار التغييرات الإدارية ضمن حدود محافظة دهوك.

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