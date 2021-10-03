سیاسة

تراجع بوفيات كورونا في آخر 24 ساعة بإقليم كوردستان

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد عن تراجع طفيف بالوفيات مع ارتفاع آخر بالإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب أحدث تقرير لوزارة الصحة فقد توفي 13 شخصاً فيما أصيب 1532 آخرون بالوباء في عموم محافظات إقليم كوردستان.

فيما يلي أحدث تقرير لوزارة الصحة

1. الفحوصات: (7974 فحصاً جديداً)

• (3815) أربيل

• (1867) السليمانية

• (1591) دهوك

• (85) حلبجة

• (292) كرميان

• (324) رابرين

2. الإصابات: (1532 إصابة جديدة)

• (512) أربيل

• (710) السليمانية

• (142) دهوك

• (21) حلبجة

• (68) كرميان

• (79) رابرين

3. حالات الشفاء: (1388 حالة شفاء)

• (370) أربيل

• (422) السليمانية

• (501) دهوك

• (39) حلبجة

• (41) كرميان

• (15) رابرين

4. الوفيات: (13 وفاة)

• (3) أربيل

• (3) السليمانية

• (3) دهوك

• (1) حلبجة

• (3) كرميان

• (0) رابرين

إجمالي الإحصاءات

المحجورون صحياً: 21871

الفحوصات: 3153734    

الإصابات: 335563         

حالات التعافي: 302191      

الراقدون: 27448

الوفيات: 5924                   

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