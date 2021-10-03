أربيل تعلن استعدادها التام للانتخابات وتشدد على ضمان نزاهتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ديوان محافظة أربيل استعداد عاصمة إقليم كوردستان للانتخابات التشريعية المبكرة في 10 من الشهر الجاري، مشدداً على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وقال ديوان المحافظة في بيان إن اللجنة الأمنية في محافظة أربيل عقدت اجتماعاً بإشراف المحافظ أوميد خوشناو بهدف مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية التي ستتخذ في يوم الاقتراع، وذلك بحضور مدير مكتب مفوضية الانتخابات ورئيس مكتبها الأمني في أربيل.

وأكد الاجتماع الالتزام بقرارات وتوصيات اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان من أجل توفير بيئة آمنة ومناسبة في يوم العملية الانتخابية.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية في سبيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة ضمن حدود محافظة أربيل.