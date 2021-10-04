بالفيديو ׀ رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور ناحية عنكاوا في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين زيارة إلى ناحية عنكاوا التابعة لمحافظة أربيل.

ورافق رئيس الحكومة عدد من الوزراء والمسؤولين المحللين، بينهم وزيرا الداخلية والنقل والاتصالات، فضلاً عن محافظ أربيل.

والتقى رئيس الحكومة مع عدد من المسؤولين المحليين في اجتماع داخل مديرية ناحية عنكاوا للوقوف على أوضاع الناحية التي تقطنها أغلبية مسيحية.

هذا وتسعى حكومة إقليم كوردستان إلى تحويل عنكاوا من ناحية إلى قضاء.