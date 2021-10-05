كبار مستشاري البيشمركة يجتمعون مع التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- عقد كبار مستشاري وزارة البيشمركة الثلاثاء اجتماعاً مع نائب المستشار الأعلى العسكري للتحالف الدولي الكولونيل تاد بوروس والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، الذي عقده كل من اللواء بختيار محمد والعميد الركن هجار عمر، بحث آخر التطورات الجارية لعملية الإصلاح ضمن وزارة البيشمركة.

وبحسب بيان للبيشمركة فقد ثمن الجانبان الخطوات المبذولة للعملية.

وأشاد مستشارو الوزارة بدور التحالف الدولي لتطوير عملية الإصلاح والتعاون التام لإعادة تنظيم كوادر البيشمركة، وأعربوا عن أملهم في استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية.

وتناول الاجتماع التحديات والمخاطر الحالية من قبل الإرهابيين، وأكد وفد التحالف الدولي استمرار الدعم والمساعدة للبيشمركة وتقوية قدراتها العسكرية للمحافظة على امن واستقرار الإقليم والقضاء التام على الإرهابيين.

وفي ختام الاجتماع شدد الجانبان على ضرورة تواصل عمليات التدريب والتأهيل العسكري لقوات البيشمركة واستمرار الإصلاح وإدامة المفاوضات بين العراق وأمريكا.