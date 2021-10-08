المقداد: لن نتخلى عن أراضينا ومكافحة "الإرهاب" مستمرة في ادلب والجزيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ان الحكومة السورية لن تتخلى عن أراضيها مشيرا الى ان مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة.

وقال المقداد يوم الخميس، في لقاء مع قناتي السورية والأخبارية، ان "مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة، وسورية لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها وعلى قوات الاحتلال الأمريكية والتركية الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها".

ودعا المقداد قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية، الى قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المقداد بضرورة "انسحاب الاحتلالين الأمريكي والتركي من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية" لبلاده، وقال "إذا كانت نوايا تركيا هي استعمار وتتريك، فهذا وهم ومضيعة للمال والوقت والأروح".

وأكد المقداد على أن سوريا "لن تقبل بخسارة مليمتر واحد من أرضها".

واشار الى ان "الإنجازات التي حققتها سوريا في الحرب على الإرهاب هي السبب في تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري، وأن الهدف الأساسي من العدوان على سورية هو تغيير الواقع السياسي لكن سورية أفشلت المخططات التي أعدت لها".

وأضاف أن "التغيير في المواقف الدولية تجاه سورية جاء نتيجة التضحيات التي قدمها شعبها من أجل الحفاظ على سيادة بلده وقوته ووحدة أراضيه".

واضاف "نأمل بتعزيز العمل القومي العربي لمواجهة التحديات المقبلة، وأن سوريا لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها".