سیاسة

مسرور بارزاني يشكر الأجهزة الأمنية: أثق بقدرتكم لحماية الناخبين في الاقتراع العام

"لدي ثقة تامة في قدرتكم على حماية الناخبين في التصويت العام يوم الأحد".
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مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة شكره للأجهزة الأمنية في جميع أنحاء الإقليم لمشاركتها الكثيفة في الاقتراع الخاص الذي يأتي قبل يومين من الاقتراع العام بعد غد الأحد.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "شكراً لأجهزتنا الأمنية البطلة على إقبالها الكثيف اليوم في جميع أنحاء إقليم كوردستان وعلى العمل الذي تقوم به للحفاظ على أمن مجتمعنا".

وتابع "لدي ثقة تامة في قدرتكم على حماية الناخبين في الاقتراع العام يوم الأحد".

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