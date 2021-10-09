سیاسة

الصدر للكاظمي: شكرا لك

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر مصطفى الكاظمي الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن شكره للمرجعية الدينية وللقوات الأمنية ولرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولمفوضية الانتخابات على اتمام التصويت الخاص.

ونشر الصدر يوم الجمعة على موقع تويتر، "الحمد للّه أولاً وآخرا.. شكرًا للمرجعية.. شكرًا لقواتنا الأمنية بكلّ صنوفها.. شكرا للأخ الكاظمي.. شكرا لمفوضية الإنتخابات.. شكرا للماكنة الإنتخابية على إتمام هذا العرس الديمقراطي (التصويت الخاص) على أكمل وجه".

واضاف "لن ننسى وقفتهم، فسنكون بخدمتهم إذا كانوا للإصلاح مناصرين".

 

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