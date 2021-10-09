مصر تتصدر مجموعتها على حساب ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

أربيل (كوردستان 24)- حقق البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الجديد للمنتخب المصري فوزه الثاني مع الفريق أمام ليبيا مساء الجمعة بهدف وحيد في تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر. وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري مجموعته بفارق نقطة عن ليبيا التي جمعت ست نقاط في ثلاث مباريات. وفي التصفيات نفسها، عادت الجزائر بقوة لتكشف مجددا عن أنيابها أمام ضيفها منتخب النيجر وأمطرت شباكه بستة أهداف لتتذوق من جديد طعم الانتصارات وتتصدر مجموعتها متقدمة على بوركينا فاسو بفارق الأهداف.

وحسم المنتخب المصري مباراته الصعبة أمام جاره الليبي لصالحه بعد تحقيقه الفوز 1-صفر الجمعة بملعب برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم في قطر. كما عادت الجزائر إلى سكة الانتصارات بإكرامها وفادة النيجر 6-1 في البليدة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى، يدين الفراعنة بالفوز إلى مهاجم شتوتغارت الألماني عمر مرموش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 في أول مباراة له بألوان منتخب بلاده. وهي الخسارة الاولى لليبيا بعد فوزين متتاليين، فتنازلت عن الصدارة للفراعنة الذين حققوا الفوز الثاني بقيادة مدربهم الجديد البرتغالي كارلوس كيروش خليفة المحلي حسام البدري المقال من منصبه عقب التعادل المخيب امام الغابون 1-1 في الجولة الثانية.

وكان كيروش قد استهل مشواره مع الفراعنة بفوز ودي على ليبيريا 2-صفر قبل أن يحقق الجمعة الفوز الثاني. ورفعت مصر رصيدها إلى سبع نقاط مقابل ست نقاط لليبيا التي تملك فرصة رد الاعتبار عندما تستضيف مصر الثلاثاء المقبل في بنغازي في الجولة الرابعة.

وفرض المنتخب المصري أفضليته منذ البداية وسدد عبد الله السعيد كرة قوية ارتطمت بالدفاع الليبي وتحولت إلى ركنية (16)، وردت ليبيا برأسية للمدافع سند الورفلي إثر ركلة ركنية من مؤيد اللافي تصدى لها الحارس محمد الشناوي (23)، ورد القائم الأيمن لتسديدة محمد زعبية (43)، رد عليها نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أبعدها محمد نشنوش إلى ركنية بصعوبة (45).

ونجح الفراعنة في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما سدد مرموش كرة قوية من حافة المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (49).

تخلى لاعبو ليبيا عن حذرهم الدفاعي وتقدموا للهجوم بفعل التغييرات الهجومية لمدربهم الإسباني خافيير كليمنتي، سعيا لإدراك التعادل، وسدد البديل معتصم المصراتي كرة مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي (65)، ورد أحمد أبو الفتوح بعرضية متقنة تابعها مصطفى محمد برأسه سيطر عليها نشنوش (71).

وفي المجموعة ذاتها، حققت أنغولا فوزها الأول بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلبت على ضيفتها الغابون 3-1.

وتقدمت أنغولا بهدفين لمهاجم بريميرو دي أغوستو زيني (25) ولاعب وسط الإسماعيلي المصري آري بابل (56)، وقلصت الغابون الفارق عبر مهاجم اتحاد طنجة المغربي أكسيل مايي (83)، لكن مدافع سان تروند البلجيكي جوناثان بياتو مانانغا سجل الهدف الثالث مؤمنا فوز منتخب بلاده (90+1).

وانتزعت أنغولا المركز الثالث من الغابون إذ رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام ضيفتها التي منيت بالخسارة الثانية ولا تزال تلهث وراء فوزها الأول في التصفيات. ويلتقي المنتخبان الاثنين في فرانسفيل في الجولة الرابعة.