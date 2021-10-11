رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة على نجاح انتخابات مجلس النواب في إقليم كوردستان وجميع أرجاء العراق، واصفاً الانتخابات بالعملية الناجحة. كذلك هنأ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة على النتيجة التي حققها الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد الجانبان على ضرورة أن تتفاوض جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وأن تعمل بالتعاون والتنسيق المشترك لجعل نتائج الانتخابات تصب في خدمة مصالح إقليم كوردستان وسائر أنحاء العراق بما يخدم حقوق الشعوب العراقية كافة.