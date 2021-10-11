ساحل العاج وبوركينا فاسو تتقدمان.. وفوز أول للغابون في تصفيات مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- واصلت ساحل العاج وبوركينا فاسو بدايتهما الجيدة عندما تغلبت الأولى على ضيفتها مالاوي 2-1، والثانية على ضيفتها جيبوتي 2-صفر الإثنين في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعتين الرابعة والأولى تواليا ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

في المباراة الاولى التي أقيمت في العاصمة البينينية كوتونو، عانت ساحل العاج لتجديد فوزها على مالاوي بعدما كانت تغلبت عليها بسهولة 3-صفر الجمعة، واحتاجت إلى ركلة جزاء في الشوط الثاني انبرى لها لاعب وسط ميلان الإيطالي فرانك كيسييه بنجاح لمنحها النقاط الثلاث.

وبكرت ساحل العاج، الساعية إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها وتعويض غيابها عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018 بعدما كانت بلغت النسخ الثلاث التي سبقتها، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر مهاجم أرسنال الإنكليزي نيكولاس بيبي، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد 18 دقيقة بواسطة خودا مويابا (20)، قبل أن يسجل كيسييه هدف الفوز في الشوط الثاني.

وهو الفوز الثالث على التوالي لساحل العاج التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط وحافظت على النقطة التي تفصلها عن مطاردتها المباشرة ومنافستها الوحيدة على بطاقة المجموعة الكاميرون التي تغلبت على مضيفتها موزامبيق 1-صفر في مدينة طنجة المغربية.

وتدين الكاميرون بفوزها إلى مدافع لاغانتواز البلجيكي ميكايل نغادو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 68.

وجدّدت الكاميرون، الطامحة الى بلوغ العرس العالمي للمرة الثامنة في تاريخها، فوزها على موزامبيق بعدما كانت تغلبت عليها 3-1 الجمعة في ياوندي.

وهو الفوز الثاني على التوالي للكاميرون بعد خسارتها أمام ساحل العاج 1-2 في الجولة الثانية، والثالث في الدور الثاني.

وخرجت مالاوي وموزامبيق من المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى الدور الحاسم بعدما تجمد رصيد الأولى عند ثلاث نقاط والثانية عند نقطة واحدة.

ووضعت بوركينا فاسو الجزائر، بطلة القارة السمراء، تحت الضغط عندما انفردت بصدارة المجموعة الأولى مؤقتا بعدما جددت فوزها على ضيفتها جيبوتي 2-صفر في مدينة مراكش المغربية.

ومنح مدافع نهضة بركان المغربي يوسوفو دايو التقدم لبوركينا فاسو في الدقيقة 30، واضاف مهاجم ستاندار لياج البلجيكي عبدول تابسوبا الثاني في الدقيقة 63.

وأكملت جيبورتي التي منيت بخسارتها الرابعة تواليا، المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد أبتيدون ضاهر (67).

وانفردت بوركينا فاسو التي كانت تغلبت على جيبوتي برباعية نظيفة الجمعة على الملعب ذاته، بالصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام الجزائر التي تحل ضيفة على النيجر الثلاثاء.

وأقيمت المباريات الثلاث خارج ساحل العاج وموزامبيق وبوركينا فاسو لعدم مطابقة ملاعبها لمعايير الاتحاد الدولي (فيفا).

وفي المجموعة السادسة، حققت الغابون فوزها الأول في الدور الثاني عندما تغلبت على ضيفتها أنغولا 2-صفر في فرانسفيل.

وانتظرت الغابون الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل عبر قائدها مهاجم أرسنال الإنكليزي بيار إيميريك أوباميانغ، قبل أن تؤمن انتصارها في الدقيقة 84 بفضل النيران الصديقة عندما سجل لاعب الوسط تو كارنيرو بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وثأرت الغابون لخسارتها أمام أنغولا 1-3 الجمعة في لواندا وانتزعت منها المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعدما تجمد رصيد الأخيرة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وتلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها ليبيا الثانية (6 نقاط) مع مصر المتصدّرة (7 نقاط).

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخبا وزعت على 10 مجموعات من أربعة منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.

المصدر: أ ف ب