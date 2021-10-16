مفوضية الانتخابات تتلقى 356 "شكوى انتخابية" وتحدد سقفاً زمنياً لحسمها

أربيل (كوردستان 24)- قالت مفوضية الانتخابات، إنها تلقت 356 شكوى بشأن الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي بنسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قسم الشكاوى في المفوضية حسنين ليث قوله إن المفوضية تسلمت 329 شكوى بشأن الاقتراع العام و27 شكوى للاقتراع الخاص.

وأضاف أن لجاناً خاصة في المفوضية ستحقق في تلك الشكاوى.

إلى ذلك قال مدير الدائرة القانونية في قسم الشكاوى والطعون بالمفوضية علي سعيد جاسم إن إصدار قرارات بشأن الشكاوى سيتم في غضون أسبوع.

وتابع "ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم الطعون، وبإمكان المعترضين على النتائج النهائية تقديم شكاوى بشأنها أيضاً".

وسبق أن أعلنت مفوضية الانتخابات يوم الخميس انتهاء مدة حددتها بثلاثة أيام لتلقي الشكاوى الخاصة بالانتخابات التشريعية المبكرة.