سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني يرحب بإعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية

"ندعو إلى ضبط النفس ووضع مصالح الشعب فوق كل الاعتبارات"
author_image Kurdistan24 اربیل
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کوردستان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني السبت بإعلان النتائج الأولية النهائية للانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في 10 من الشهر الجاري.

وقال الحزب في بيان "بموجب قانون المفوضية، ومن أجل إثبات نزاهة الانتخابات، يحق لجميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات تقديم شكوى إزاء النتائج في غضون فترة زمنية محددة".

ودعا الحزب جميع الأطراف التي لديها ملاحظات على النتائج اللجوء إلى السبل القانونية والطرق المناسبة لإثبات شكاواها بعيداً عن لغة التهديدات والفوضى الخطيرة التي تهدد أمن البلاد.

وتابع الحزب الديمقراطي في بيانه "كما ندعو إلى ضبط النفس ووضع مصالح الشعب فوق كل الاعتبارات"، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود بعض الملاحظات الفنية بشأن إجراء الانتخابات إلّا أن العملية عموماً كانت حرة نزيهة.

واختتم الحزب بيانه قائلاً "من هنا نرى أن من الضروري أن نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبعثة «الدعم الفني» الأممية، وفي الوقت نفسه نعرب عن امتنانا وتقديرنا لجهود الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات في ظل أجواء أمنية سليمة وناجحة".

 

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