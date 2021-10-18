سیاسة

وفد من الديمقراطي الكوردستاني يبدأ جولة مشاورات في السليمانية

من المتوقع أن يناقش الجانبان مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية العراقية وتشكيل الحكومة العراقية
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جانب من اجتماع اليوم - تصوير: PUKmedia
جانب من اجتماع اليوم - تصوير: PUKmedia
کوردستان انتخابات العراق 2021 العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين إلى مدينة السليمانية لإجراء مشاورات مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن وفد الديمقراطي الكوردستاني ترأسه سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني وعقد اجتماعاً مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية العراقية ومساعي تشكيل الحكومة العراقية، فضلاً عن سبل توحد الكورد في بغداد.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المرتبة الأولى ثم جاء الاتحاد الوطني ثانياً على صعيد ترتيب القوى الكوردستانية في الانتخابات النيابية.

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