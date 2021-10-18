وفد من الديمقراطي الكوردستاني يبدأ جولة مشاورات في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين إلى مدينة السليمانية لإجراء مشاورات مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن وفد الديمقراطي الكوردستاني ترأسه سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني وعقد اجتماعاً مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية العراقية ومساعي تشكيل الحكومة العراقية، فضلاً عن سبل توحد الكورد في بغداد.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المرتبة الأولى ثم جاء الاتحاد الوطني ثانياً على صعيد ترتيب القوى الكوردستانية في الانتخابات النيابية.