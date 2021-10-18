اقتصاد

الكويت تسيطر على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط وأوقع إصابات

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الشرق الاوسط الكويت مصفاة نفط

أربيل (كوردستان 24)- سيطرت السلطات الكويتية الاثنين على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط في البلاد وتسبّب في وقوع إصابات في صفوف العاملين فيها، إنّما من دون أن يؤدي إلى تعليق عمليات التكرير أو التصدير من الميناء حيث تقع المصفاة جنوب مدينة الكويت.

وأظهرت مشاهد صورة ألسنة النار تتصاعد من موقع مصفاة ميناء الأحمدي المطل على مياه الخليج قبالة إيران، على بعد نحو 40 كلم جنوب العاصمة الكويتية.

في وقت سابق، قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في تغريدة إنّ الحريق وقع في "وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ... في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق".

وأدى الحريق إلى "وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة"، فيما تم "نقل مصابين آخرين إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة"، وفقا للشركة.

وأكّدت الشركة الحكومية أنّ عمليات المصفاة وعمليات التصدير "لم تتأثّر" بالحريق.

وبعد نحو ساعتين من ذلك، أعلنت أنّها "تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق".

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