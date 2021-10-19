صحة وبیئة

روسيا تعيد "قيود كورونا" بعد تزايد أعداد المصابين وضعف التطعيم

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العالم روسيا كورونا وفيات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- فرضت مدينة موسكو الثلاثاء قيودا صحية هي الاولى منذ الصيف في مواجهة ارتفاع جديد في عدد الاصابات بكوفيد-19 في ظل احجام عن تلقي اللقاحات.

وقضت سلطات العاصمة الروسية بالتلقيح الالزامي لثمانين في المئة من العاملين في الخدمات مقابل ستين في المئة حاليا، وذلك بحلول الاول من كانون الثاني يناير 2022، اضافة الى حجر جميع من تجاوزوا ستين عاما من دون تلقي اللقاح بين 25 تشرين الاول/اكتوبر و25 شباط فبراير.

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن القيود أعادت العمل عن بعد "لما لا يقل عن ثلاثين في المئة" من موظفي الشركات.

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