الاتحاد الأوروبي: مساعي انضمام تركيا للتكتل وصلت إلى طريق مسدود

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية الأوروبية أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

وجاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي الأكثر انتقادا منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاماً.

وذكر التقرير إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون، وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

واشارت المفوضية الى ان أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل نيسان بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة

وأضافت "لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء".

واكدت انه "في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد إلى طريق مسدود فعليا".