صحة وبیئة

بعد ارتفاع الوفيات.. "لجنة كورونا" تجتمع والصحة تستبعد إغلاق المدارس

لا غنى عن تطعيم الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة للوباء
author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الصحة سامان البرزنجي في حديث لكوردستان 24
وزير الصحة سامان البرزنجي في حديث لكوردستان 24
کوردستان فيروس كورونا إقليم كوردستان الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- تعقد اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لاتخاذ إجراءات جديدة بعد الارتفاع القياسي بأعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في حديث لكوردستان 24، إن الوفيات الناجمة عن الوباء ازدادت بنسبة 19 بالمئة في عموم محافظات الإقليم.

وأشار إلى أنه لا غنى عن تطعيم الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة للوباء، مستبعداً في الوقت نفسه إغلاق أبواب المدارس مجدداً.

وأضاف الوزير أنه نظراً لأن هذا الموسم هو موسم الإنفلونزا، فيتعين على الناس أخذ هذا الأمر على محمل الجد وإجراء فحوصات كورونا، لأن الأعراض متشابهة، وذلك كي لا يتسبب في انتقال العدوى إلى الآخرين وبالتالي ارتفاع معدل الوفيات بالجائحة.

وقال إنه يتعين على المعلمين والموظفين والعاملين في الأماكن المغلقة تلقي لقاحاتهم، داعياً جميع المواطنين لمن هم فوق 18 عاماً إلى القيام بالأمر عينه.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

تغيير طفيف بسعر الدولار مقابل الدينار في إقليم كوردستان
  58 دقائق
کوردستان

العراق.. اجتماع مرتقب "للإطار التنسيقي" لحسم أزمة نتائج الانتخابات
  2 ساعات
کوردستان

الحكيم محذراً: الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى "الانسداد السياسي"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف