بعد ارتفاع الوفيات.. "لجنة كورونا" تجتمع والصحة تستبعد إغلاق المدارس

أربيل (كوردستان 24)- تعقد اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لاتخاذ إجراءات جديدة بعد الارتفاع القياسي بأعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في حديث لكوردستان 24، إن الوفيات الناجمة عن الوباء ازدادت بنسبة 19 بالمئة في عموم محافظات الإقليم.

وأشار إلى أنه لا غنى عن تطعيم الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة للوباء، مستبعداً في الوقت نفسه إغلاق أبواب المدارس مجدداً.

وأضاف الوزير أنه نظراً لأن هذا الموسم هو موسم الإنفلونزا، فيتعين على الناس أخذ هذا الأمر على محمل الجد وإجراء فحوصات كورونا، لأن الأعراض متشابهة، وذلك كي لا يتسبب في انتقال العدوى إلى الآخرين وبالتالي ارتفاع معدل الوفيات بالجائحة.

وقال إنه يتعين على المعلمين والموظفين والعاملين في الأماكن المغلقة تلقي لقاحاتهم، داعياً جميع المواطنين لمن هم فوق 18 عاماً إلى القيام بالأمر عينه.