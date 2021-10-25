كورونا.. العراق يسجل حصيلة متصاعدة بأعداد الإصابات والوفيات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الاثنين تسجيل حصيلة متصاعدة بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت 1537 إصابة مؤكدة بالوباء مع تعافي 2588 مصاباً من الوباء في عموم البلاد.

وسجل العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، 32 حالة وفاة، تصدرتها محافظة السليمانية بواقع 11 وفاة، حسبما جاء في التقرير الوبائي.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم العراق إلى 2047811 إصابة، منها 22993 حالة وفاة، فضلاً عن تعافي 1989166 شخصاً من الوباء.