رئيس اقليم كوردستان يندد بالهجوم "الغادر" على ديالى ويدعو لمساندة القوات الامنية

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى والذي سقط على اثره عدد من الضحايا والجرحى المدنيين، داعيا في الوقت نفسه الى مساندة القوات الأمنية.

ونشر نيجيرفان بارزاني على "تويتر" اليوم "ندين باشد العبارات الهجوم الداعشي الدموي الغادر علی اهلنا في ديالی الذي يؤکد مرة اخری علی ضرورة وقوفنا جميعا وبحزم مساندين قواتنا الامنية ضد هذا الخطر الذي مازال يداهمنا ویستهدفنا".

وتابع "الرحمة للشهداء والشفاء لجرحانا. قلوبنا مع اهلنا في المقدادية، مشارکين مصابهم الاليم".

وشن عناصر داعش مساء الثلاثاء هجوماً عنيفاً على إحدى قرى محافظة ديالى مما أسفر عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل و إصابة ما لا يقل عن 11 شخصاً آخرين بجروح.

وسبق أن تعرضت المقدادية، ومناطق عديدة في ديالى، إلى هجمات مماثلة أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين ولا سيما في المناطق المتنازع عليها حيث تشهد فراغاً أمنياً.