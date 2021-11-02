البنتاغون: نواصل التنسيق مع روسيا لخفض التوتر بين قواتنا في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، ان بلاده تواصل التنسيق مع روسيا لخفض التوتر بين قوات الدولتين في سوريا.

وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، ان الولايات المتحدة تعتزم مواصلة استخدام آلية تفادي الصدام بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا.

واضاف كيربي تعليقا على أنباء عن نشر روسيا مقاتلات "سي 35" في القامشلي بشمال شرق سوريا: "ليس بوسعي أن أتحدث عن انتشار القوات والقدرات الروسية في سوريا. وكما تعرفون لدينا قناة لتفادي الصدام مع الروس، وهي تعمل بالفعل".

وتابع: "ونحن نستخدمها بالفعل لضمان تفادي أي أخطاء وعواقب غير مقصودة"، مؤكدا ان الولايات المتحدة "تعتزم مواصلة استخدام هذه القناة لتفادي الصدام".