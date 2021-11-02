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سیاسة

الاتحاد الوطني الكوردستاني يطرد لاهور جنكي من صفوفه

الاتحاد الوطني قرر أيضاً طرد آراس جنكي وآلا طالباني وشادمان ملا حسن وزينو محمد.
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان لاهور جنكي الاتحاد الوطني الكوردستاني آلا طالباني

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر في المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني الثلاثاء عن طرد لاهور جنكي من صفوف الاتحاد.

وكان جنكي يشغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، إلى جانب بافل طالباني قبل أن تدب الخلافات بينهما على خلفية اتهامات بمحاولات اغتيال بدس السم.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن الاتحاد الوطني قرر أيضاً طرد آراس جنكي وآلا طالباني وشادمان ملا حسن وزينو محمد، وجميعهم أعضاء بارزون في الحزب.

وتفجرت الخلافات الحادة بين الجانبين منذ أن اتهم بافل طالباني في تموز يوليو الماضي ابن عمه لاهور جنكي بمحاولة اغتياله من خلال دس السم.

كان بافل طالباني قد سحب في 17 تموز يوليو جميع صلاحيات لاهور.

ومؤخراً أعلن ملا بختيار واسطة حسن، وكلاهما قياديان بارزان في الاتحاد الوطني، نجاتهما من محاولة اغتيال بالسم بعد أن أثبتت الفحوصات تعاطيهما لمادة سمية.

وسبق أن قال بافل طالباني، الأبن البكر للرئيس الراحل جلال طالباني، إن لاهور استغل سلطات الحزب ومؤسساته للتضييق على المواطنين فضلاً عن عمليات التهريب وتشكيل عصابات وترهيب السكان ونشر الفوضى بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

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