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سیاسة

إيران تعلن 29 تشرين الثاني موعدا لاستئناف المباحثات النووية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري الأربعاء أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، والمعلّقة منذ حزيران يونيو، ستستأنف في 29 تشرين الثاني نوفمبر في فيينا.

وكتب باقري، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على تويتر، انه "خلال اتصال هاتفي مع (الدبلوماسي الأوروبي) انريكي مورا، اتفقنا على بدء المباحثات الهادفة الى رفع الحظر الظالم وغير الانساني في 29 تشرين الثاني نوفمبر في فيينا".

 

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