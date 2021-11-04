ميقاتي يعلن عن "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع السعودية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الخميس إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، وفق ما نقله حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر.

يأتي هذا التطور في أعقاب أزمة مع المملكة ودول خليجية أخرى، سببتها تصريحات الوزير جورج قرداحي حول الحرب في اليمن ودور التحالف العسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين المدعومين من إيران.

ولم يورد الحساب المزيد من التفاصيل حول المساعي الرامية لتجاوز الخلاف مع المملكة الخليجية.

كما نقلت الرئاسة اللبنانية عن ميقاتي قوله بعد لقائه الرئيس عون "وضعت فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية".

من جهة أخرى، قال ميقاتي إن لبنان لن ينفصل عن "العلاقات التاريخية مع السعودية"، وبأن حكومته "تواجه تحديا صعبا على خلفية تصريحات وزير الإعلام"، داعيا مرة أخرى إلى "إعلاء المصلحة الوطنية".

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة مالية واقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث. ويواجه البلد أسوأ خلاف له حتى الآن مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط والذي نشب بسبب تصريحات وزير، قبل تعيينه في الحكومة، حول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لمحاربة الحوثيين المدعومين من إيران.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قال خلال مقابلة جرى تسجيلها في 5 أغسطس/آب الماضي، إن اليمن تعرض "للعدوان وإن الحوثيين المتحالفين مع إيران يدافعون عن أنفسهم".

وأثارت تصريحات قرداحي غضب السعودية ودول خليجية أخرى. وطردت الرياض سفير لبنان وحظرت جميع الواردات اللبنانية واستدعت سفيرها للتشاور.