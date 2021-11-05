أمريكا تؤكد التزامها بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ان الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها في البيان المشترك الذي أعقب الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي، يوم الخميس، ان واشنطن لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في العراق، والتعهدات المتعلقة بالانتقال إلى الدور غير القتالي في نهاية هذا العام.

واضافت أن واشنطن "ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف مع الشركاء العراقيين".

واشارت ماكنولتي الى ان "هذا التنسيق مستمر من خلال المحادثات الفنية العسكرية الجارية بشأن الانتقال إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وشددت ماكنولتي أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة في قتالها ضد داعش".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في شهر تموز يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة ستنهي "مهمتها القتالية" بحلول نهاية العام لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع بغداد.