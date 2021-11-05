اندلاع صدامات بين رافضي نتائج الانتخابات وقوات الأمن وسط بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في بغداد شفّان جباري الجمعة باندلاع صدامات عنيفة بين أنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات وقوات الأمن وسط بغداد.

هذا وذكرت مصادر أمنية أن الصدامات أسفرت كذلك عن سقوط جرحى في صفوف قوات الأمن قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

ورفعت قوات الأمن حالة التأهب ودفعت بتعزيزات إضافية داخل المنطقة بعد الصدامات فيما عمدت السلطات إلى إغلاق كامل لجميع بوابات المنطقة المحصنة.

واندلع حريق في عدد من الخيام التي نصبها المحتجون قبل أيام عديدة ولا سيما قرب جسر المعلق لتلتهم النيران بعد ذلك عدداً من الأشجار القريبة.

احتراق أشجار إثر الصدامات بين قوات الأمن وأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات في #بغداد#المنطقة_الخضراء pic.twitter.com/OU4W2xH564 — Kurdistan24 عربية (@arabick24) November 5, 2021

وتفجرت المواجهات بعدما رشق المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات قوات الأمن بالحجارة مما دفعها لرشهم بالمياه من خراطيم المركبات.

وقال مراسلنا إن الصدامات شهدت إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المحتجين الذين يرمون اقتحام المنطقة الخضراء.

ومعظم المتظاهرين يتبعون الكيانات الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات ولا سيما تلك التي تمثل الأجنحة السياسية للحشد الشعبي.

وبحسب تلفزيون الغدير، التابع لزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، فإن الصدامات أسفرت عن مقتل لا يقل عن متظاهرين. ولم ترد تأكيدات رسمية بعد.

أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات يرشقون قوات الأمن بالحجارة وسط #بغداد#العراق pic.twitter.com/XL16LNcY1z — Kurdistan24 عربية (@arabick24) November 5, 2021

وذكرت منصات مقربة من الحشد الشعبي أن المواجهات العنيفة أدت إلى إصابة 100 شخص على الأقل.

وسبق أن حذر التيار الصدري القوى الرافضة لنتائج الانتخابات من الدفع بأنصارها إلى الشوارع وقال إن ذلك من شأنه أن يخلق فتنة، خاصة بعدما نجح المحتجون من إغلاق مدخلين على الأقل للمنطقة الخضراء.

وصعّد المحتجون المناوئون لنتائج الانتخابات بعد ساعات على تهديد ما يعرف "باللجنة التحضيرية" للتظاهرات والاعتصامات بالتصعيد في احتجاجها.

جانب من الصدامات العنيفة بين قوات الأمن وأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات وسط بغداد#المنطقة_الخضراء #العراق pic.twitter.com/KvaTaWKq4S — Kurdistan24 عربية (@arabick24) November 5, 2021

وأعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة رفضها للنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي

وفازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة.