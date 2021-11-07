الرئيس بارزاني يستنكر الاعتداء "الإرهابي الجبان" الذي تعرض له الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- استنكر الرئيس مسعود بارزاني الاعتداء "الإرهابي الجبان"، الذي طال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد مسعود بارزاني، استنكر فيه حادث الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له سيادته".

وخلال المكالمة ناقش الجانبان محاولة الاغتيال التي نجا منها الكاظمي فجر اليوم الأحد.

وندد الرئيس بارزاني اليوم الأحد في رسالة، بمحاولة الاغتيال التي طالت الكاظمي، مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب احترام سيادة العراق واستقراره.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة "ندين بشدة الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، ونتمنى الشفاء لمصابي الهجوم الارهابي".

واضاف "يجب احترام سيادة العراق واستقراره وتسخير كافة الجهود لوقف تكرار مثل هذه الهجمات من قبل الارهابيين".

ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.