إيهاب توفيق يعود للون الغنائي الرومانسي عبر "أنت اختياري"

أربيل (كوردستان 24)- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، فيديو كليب أغنية "انت اختياري" للنجم المصري ايهاب توفيق.

وشكلت أغنية "انت اختياري" أول تعاون بين لايف ستايلز ستوديوز وايهاب توفيق، وجاءت بقالب غنائي رومنسي باللهجة المصرية.

وصدر فيديو كليب أغنية "انت اختياري" حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحقق أكثر من 170 ألف مشاهدة بعدساعات من طرحه.

وشاركت النجمة الجزائرية كاميليا ورد في بطولة الكليب الى جانب ايهاب توفيق، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

وحملت أغنية "انت اختياري" كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.