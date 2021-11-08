سیاسة

مسرور بارزاني ومساعد وزير الخارجية الإيراني يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

تناول الجانبان التطورات والمستجدات في المنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
کوردستان إيران إقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 8 تشرين الثاني (نوفمبر)2021، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي، جرى التباحث حول تعزيز آفاق التعاون بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية والفرص الاستثمارية.

كذلك تناول الجانبان التطورات والمستجدات في المنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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