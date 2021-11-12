صحة وبیئة

البيئة والمناخ على أجندة مشاركة كوردستان في "قمة غلاسكو"

تباحث زعماء العالم في غلاسكو حول تغييرات الطقس والبيئة
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مشاركة كوردستان في كوب26
مشاركة كوردستان في كوب26
کوردستان قمة مؤتمر المناخ كوردستان كوب26

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة البيئة في إقليم كوردستان عن مشاركة وفدها في الاجتماعات الخاصة لبلدان الشرق الأوسط في المؤتمر العالمي للمناخ (كوب16) في غلاسكو.

وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى الحدث عن الحاجة إلى التزام الدول الصناعية الكبرى في مجال مساعدة الدول المتضررة بسبب تغير المناخ.

وخلال قمة المناخ، تباحث زعماء العالم في غلاسكو حول تغييرات الطقس والبيئة، وذلك بدعم من الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها اليوم.

وشدد زعماء العالم على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية والغازية، فضلاً تعزيز المشاريع البيئية، فيما وقع 100 زعيم عالمي على اتفاق حماية البيئة والغابات.

 

 

 

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