هولندا تعيد الإغلاق الجزئي مع ارتفاع متسارع بإصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قررت هولندا إغلاق الحانات والمطاعم مبكراً فيما ستقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور في إطار إغلاق جزئي لمدة ثلاثة أسابيع.

وبحسب وسائل الإعلام الهولندية فسيدخل الإغلاق حيز التنفيذ مساء غد السبت في محاولة لوقف زيادة في حالات الإصابة بكورونا التي سجلت رقما قياسيا أمس الخميس.

وهذا أول إجراء من هذا القبيل في أوروبا الغربية منذ فصل الصيف.

وبموجب الإغلاق، ستحث السلطات المواطنين على العمل من المنزل قدر الإمكان، ولن يُسمح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك مباريات كرة القدم.

كما ستبقى المدارس والمسارح ودور السينما مفتوحة.

وزادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل سريع في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر أيلول سبتمبر الماضي ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 16300 إصابة أمس الخميس.