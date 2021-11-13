صحة وبیئة

أستراليا.. ملبورن تشهد احتجاجات بعد فرض التطعيم الإجباري

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جانب من المظاهرات - صورة: فرانس برس
جانب من المظاهرات - صورة: فرانس برس
العالم مظاهرات مولبورن استراليا

أربيل (كوردستان 24)- احتشد آلاف الأشخاص في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم السبت احتجاجاً على أوامر التطعيم الجديدة ضد فيروس كورونا.

والتطعيم على مستوى أستراليا اختياري وقد تم تطعيم 83 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

لكن ولايات وأقاليم جعلت التطعيم إجبارياً بالنسبة للعديد من المهن ومنعت غير المطعمين من أنشطة مثل تناول الطعام في الهواء الطلق والحفلات الموسيقية.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية فإن مظاهرة ملبورن ضد فرض التطعيم الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت والذي يتطلب تلقيحاً كاملاً لعمال البناء في ولاية فيكتوريا "كانت سلمية".

ودعا بعض المتظاهرين إلى "العنف" ضد السياسيين.

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