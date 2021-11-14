رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير المصري لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل المصري في إقليم كوردستان محمد وجيه حجازي، جرى التباحث حول الوضع العام في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين مصر وإقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى مكانة مصر المهمة في المنطقة، معرباً عن رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع مصر على الصعد كافة.

هذا وشكر السفير المصري حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات، ولا سيما في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري.