حكومة كوردستان: سنقدم كل التسهيلات لإعادة العالقين في بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان الأربعاء إنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة بهدف إعادة المواطنين العالقين عند حدود بيلاروسيا – بولندا إلى الوطن وبشكل طوعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان "وقع عدد من مواطني إقليم كوردستان في الأسابيع القليلة الماضية، ضحايا على أيدي المهربين لمصالح ومكاسب مادية، وقد استغلت بعض الأطراف السياسية هذه الأوضاع للإضرار بسمعة حكومة إقليم كوردستان لهدف قصير المدى، وفي النهاية أظهرت الحقائق أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وتابع "لقد بذلت حكومة إقليم كوردستان قصارى جهدها ولن تدخر جهداً في سبيل العودة الطوعية للمواطنين العالقين على حدود بيلاروسيا – بولندا، وترى أن من واجبها أن تقدم كل التسهيلات اللازمة من أجل عودتهم".

وأضاف عادل "وإذ تعرب حكومة إقليم كوردستان عن خالص امتنانها وتقديرها لوزارة الخارجية في الحكومة العراقية الاتحادية على دورها في إعادة المهاجرين إلى الوطن بشكل طوعي، فإنها تشكر جميع الجهات التي تعاونت في هذا الصدد".