الكاظمي ورئيسي في اتصال هاتفي يبحثان عددا من المواضيع

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي، عدد من المواضيع.

وخلال الاتصال أكد رئيسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، على أن وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به.

واشار الرئيس الايراني الى أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين وقال ان "إيران وقفت دائما إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية".

وأضاف أن "أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي".

وذكر بيان للحكومة العراقية، ان "الكاظمي بحث مع رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف ان الكاظمي شدد على ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها.