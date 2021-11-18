ارتفاع عدد وفيات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الخميس، تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت وزارة الصحة 11 حالة وفاة يوم امس الاربعاء.

وارتفع اجمالي عدد الوفيات في عموم الاقليم الى 6729 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مستشفيات شخصّت 464 إصابة مؤكدة بالوباء ليرتفع العدد الكلي للمصابين منذ تفشي الجائحة إلى 371115.

وتعافى 685 شخصاً من الوباء ما يرفع حصيلة المتشافين في إقليم كوردستان إلى 357103 شخصاً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والإدارات المستقلة.