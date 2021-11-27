هلع "أوميكرون" يرجئ مؤتمر منظمة التجارة العالمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة التجارة العالمية عن إرجاء أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب ظهور المتحورة أوميكرون المثيرة للقلق.

وبعد اجتماع طارئ، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر "إلى أجل غير مسمى" في أعقاب انتشار أوميكرون.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا في بيان "هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف، بل على العكس من ذلك".

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحورة أوميكرون التي رصِدت بادئ الأمر في جنوب إفريقيا وصنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها "مقلقة" قبل ساعات قليلة من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

وتتجه الأنظار الآن إلى منظمة الصحة العالمية التي من المقرر أن يناقش أعضاؤها البالغ عددهم 194، معاهدة حول الجائحة الأسبوع المقبل.

وفي بادئ الأمر، كان هذا المؤتمر الوزاري مقرّراً عقده في كازاخستان في حزيران يونيو 2020، لكنّه أرجئ بعد ظهور أولى الإصابات بكوفيد نهاية 2019.