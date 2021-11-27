صحة وبیئة

100 بالمئة من سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

الإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الشرق الاوسط كورونا فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الإمارات إنها أعطت جرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

ويأتي الإعلان عقب ظهور متحورة جديدة رُصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة المتحورة بأنها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وقالت السلطات الصحية الإماراتية إنه تم تقديم "ما مجموعه 21,802,032 جرعة من اللقاح بنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات".

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد في كانون الأول ديسمبر 2020 بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأمريكي-الألماني.

ومنذ ذلك الحين، رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في تشرين الأول أكتوبر الماضي أن بلاده "خرجت" من أزمة الجائحة وبدأت الحياة بالعودة "إلى طبيعتها" في بلاده.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 741 ألف إصابة بالفيروس، و2145 حالة وفاة.

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