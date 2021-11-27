اقتصاد

استقرار بسعر الدولار مع تراجع ملحوظ للذهب في كوردستان

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان أسعار الذهب

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت استقراراً أمام العملة المحلية، إلا أن أسعار الذهب تراجعت مقارنة بالأيام القليلة الماضية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 167000 دينار

100 جنيه إسترليني = 197000 دينار

100 ليرة تركية = 12600 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

1 دينار أردني = 2012 ديناراً عراقياً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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